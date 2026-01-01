A LA DECOUVERTE DES OISEAUX MIGRATEURS SUR LA RESERVE DU MASSEREAU Reserve du Massereau Corsept

A LA DECOUVERTE DES OISEAUX MIGRATEURS SUR LA RESERVE DU MASSEREAU

Reserve du Massereau Les champs Neufs Corsept Loire-Atlantique

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-02-18

2026-01-21 2026-02-04 2026-02-18 2026-02-26 2026-03-11

Venez découvrir les oiseaux migrateurs de la réserve du Massereau à Frossay.

A partir d’un observatoire, vous pourrez observer à quelques mètres des oies cendrées et différentes espèces de canards (sarcelle d’hiver, canard chipeau, canard pilet, canard souchet…).

Cette visite guidée vous permettra d’échanger avec le conservateur de la réserve, sur les espèces, la migration… Une petite marche est à prévoir pour arriver jusqu’à l’observatoire.

Pensez à vos jumelles, chaussures de marche et tenue chaude.

Réservation obligatoire par sms

06-88-48-05-89

PLACES LIMITÉES 15 PERS VISITE D’ENVIRON 2H .

