A la découverte des oiseaux – Mairie Saâne-Saint-Just, 7 juin 2025 10:00, Saâne-Saint-Just.

Seine-Maritime

A la découverte des oiseaux Mairie 2 Route de l’Ancienne forge Saâne-Saint-Just Seine-Maritime

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Dans le cadre des animations Biodiversité de Terroir de Caux, la communauté de communes, en partenariat avec Fred Garcia du Groupe Ornithologique Normand, vous propose une animation A la découverte des oiseaux . Un premier échange aura lieu dans la salle de la mairie de Saâne-Saint-Just. Un second temps sera dédié à une balade découverte pour tenter d’apercevoir ou d’entendre les oiseaux. Enfant à partir de 8 ans.

Rendez-vous à 10h00 devant la mairie de Saâne-Saint-Just !

Equipez-vous de vêtements et chaussures adaptés aux conditions climatiques, une paire de chaussures de revanche et des jumelles (facultatif).

Mairie 2 Route de l’Ancienne forge

Saâne-Saint-Just 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net

English : A la découverte des oiseaux

As part of the Terroir de Caux Biodiversity program, the communauté de communes, in partnership with Fred Garcia of the Groupe Ornithologique Normand, is organizing an event entitled « Discovering birds ». An initial discussion will take place in the Saâne-Saint-Just town hall. A second time will be dedicated to a discovery walk to try to see or hear the birds. Children aged 8 and over.

Meet at 10:00 am in front of Saâne-Saint-Just town hall!

Bring weather-appropriate clothing and footwear, a pair of hiking boots and binoculars (optional).

German :

Im Rahmen der Biodiversitätsanimationen von Terroir de Caux bietet Ihnen die Communauté de communes in Zusammenarbeit mit Fred Garcia von der Groupe Ornithologique Normand eine Animation « A la découverte des oiseaux » an. Ein erster Austausch wird im Saal des Rathauses von Saâne-Saint-Just stattfinden. Anschließend können Sie bei einem Spaziergang versuchen, die Vögel zu hören oder zu sehen. Kinder ab 8 Jahren.

Treffpunkt: 10:00 Uhr vor dem Rathaus von Saâne-Saint-Just!

Bitte tragen Sie wetterfeste Kleidung und Schuhe, ein Paar festes Schuhwerk und ein Fernglas (optional).

Italiano :

Nell’ambito del programma Terroir de Caux Biodiversity, la Communauté de Communes, in collaborazione con Fred Garcia del Groupe Ornithologique Normand, organizza un evento intitolato « Alla scoperta degli uccelli ». Una prima discussione avrà luogo nel municipio di Saâne-Saint-Just. Un secondo momento sarà dedicato a una passeggiata di scoperta per cercare di vedere o ascoltare gli uccelli. Bambini a partire dagli 8 anni.

Appuntamento alle 10 davanti al municipio di Saâne-Saint-Just!

Portare abbigliamento e calzature adatte alle condizioni atmosferiche, un paio di scarpe da trekking e un binocolo (facoltativo).

Espanol :

En el marco del programa Biodiversidad de Terroir de Caux, la Communauté de communes, en colaboración con Fred Garcia, del Groupe Ornithologique Normand, organiza un acto titulado « Descubrir las aves ». Un primer coloquio tendrá lugar en el ayuntamiento de Saâne-Saint-Just. Un segundo tiempo se dedicará a un paseo de descubrimiento para intentar ver u oír las aves. Niños a partir de 8 años.

Cita a las 10 h delante del ayuntamiento de Saâne-Saint-Just

Traiga ropa y calzado apropiados para el tiempo, un par de botas de montaña y prismáticos (opcionales).

