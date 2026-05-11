À la découverte des oiseaux Les Sallards Toulon-sur-Allier
À la découverte des oiseaux Les Sallards Toulon-sur-Allier mercredi 3 juin 2026.
Toulon-sur-Allier
À la découverte des oiseaux
Les Sallards Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 09:00:00
fin : 2026-06-03 11:00:00
Date(s) :
2026-06-03
La Fédération des Chasseurs de l’Allier a le plaisir d’organiser à nouveau une animation nature qui se tiendra au siège de la Fédération.
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Les Sallards Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 10 00 animation1@fedechasse03.com
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English :
The Fédération des Chasseurs de l’Allier is pleased to organize another nature event, to be held at the Federation headquarters.
L’événement À la découverte des oiseaux Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région