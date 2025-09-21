À la découverte des orgues d’une collégiale Collégiale Saint-Martin Colmar

À la découverte des orgues d’une collégiale Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h00 Collégiale Saint-Martin Haut-Rhin

Visite limitée à 20 personnes. Présentation bilingue (français/allemand) possible pour la visite de 14h00. Chaque créneau de visite dure 1h00.

Découvrez les particularités des orgues lors d’une visite commentée en compagnie de l’un des organistes titulaires.

Collégiale Saint-Martin 18 Place de la Cathédrale, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 41 27 20 Construite de 1235 à 1365, la collégiale Saint-Martin est une œuvre majeure de l’architecture gothique en Alsace.

La tour sud fut victime d’un incendie en 1572, qui détruisit sa charpente et son couronnement. Elle fut remplacée, trois ans plus tard, par l’original lanternon à bulbe qui donne à l’édifice sa silhouette caractéristique.

L’église a connu plusieurs campagnes de restauration, dont la dernière, achevée en 1982, a permis de découvrir les fondations d’une église de l’an mil, ainsi que des traces d’agrandissements successifs aux XIe et XIIe siècles.

Les Colmariens considèrent depuis longtemps la collégiale Saint-Martin comme leur « cathédrale », traduction directe de l’allemand « Münster ». En réalité, la collégiale Saint-Martin ne le fut véritablement que durant une dizaine d’années, de la Constitution civile du clergé en 1790 à la signature du Concordat en 1801, car les deux évêques constitutionnels qui se succédèrent ne parvinrent pas à s’imposer ni à organiser un diocèse resté aux deux tiers fidèle à Rome. Église de centre ville, accessible aux personnes en situation de handicap.

