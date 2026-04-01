Miramas

À la découverte des papillons à Miramas

Mercredi 29 avril 2026 de 14h à 16h. place Jean Jaures Miramas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Partez à la rencontre des papillons de Miramas lors d’une sortie nature conviviale au domaine de Cabasse, pour observer, identifier et mieux comprendre ces espèces fascinantes et leur rôle dans la biodiversité locale.

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Miramas, cette sortie invite à partir à la découverte des papillons présents sur la commune. L’exploration conduit les participants au domaine de Cabasse, site emblématique pour l’observation de la faune locale.



Équipés de filets à papillons, ils apprennent à repérer, observer et identifier différentes espèces, tout en découvrant leur rôle écologique et leurs habitats.



Une occasion privilégiée d’explorer la biodiversité de Miramas et de mieux comprendre la richesse naturelle de ce territoire.



Durée 2 heures, de 14h à 16h

Gratuit, sur inscription au 06 08 16 85 06 .

place Jean Jaures Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 01 31 40 le.maire@mairie-miramas.fr

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English :

Meet the butterflies of Miramas during a friendly nature outing to the Domaine de Cabasse, to observe, identify and better understand these fascinating species and their role in local biodiversity.

L’événement À la découverte des papillons à Miramas Miramas a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme