À la découverte des papillons de nuit Entrée du pôle universitaire, Niort Niort
À la découverte des papillons de nuit Entrée du pôle universitaire, Niort Niort vendredi 19 septembre 2025.
À la découverte des papillons de nuit
Entrée du pôle universitaire, Niort 8 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Venez observer au cœur du Marais de Galuchet les papillons de nuit, groupe méconnu représentant pourtant plus de 50 % des pollinisateurs. Prévoir une lampe.
Lieu
21h, Entrée du pôle universitaire, Niort
Contact
DSNE, A. Guyonnet, contact@dsne.org, 05 49 73 37 36 .
Entrée du pôle universitaire, Niort 8 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 37 36 contact@dsne.org
English : À la découverte des papillons de nuit
German : À la découverte des papillons de nuit
Italiano :
Espanol : À la découverte des papillons de nuit
L’événement À la découverte des papillons de nuit Niort a été mis à jour le 2025-04-30 par ADT 79