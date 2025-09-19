À la découverte des papillons de nuit Entrée du pôle universitaire, Niort Niort

Entrée du pôle universitaire, Niort 8 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Venez observer au cœur du Marais de Galuchet les papillons de nuit, groupe méconnu représentant pourtant plus de 50 % des pollinisateurs. Prévoir une lampe.

21h, Entrée du pôle universitaire, Niort

DSNE, A. Guyonnet, contact@dsne.org, 05 49 73 37 36 .

Entrée du pôle universitaire, Niort 8 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 37 36 contact@dsne.org

