Audierne

A la découverte des papillons et insectes de Trez Goarem

Trez Goarem (parking Van Parys) Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Les milieux dunaires de Trez Goarem abritent de nombreux insectes et autres invertébrés.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur ces petits habitants, venez rejoindre Erwan Stricot (animateur Natura 2000), pour une balade accompagnée. .

Trez Goarem (parking Van Parys) Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English : A la découverte des papillons et insectes de Trez Goarem

L’événement A la découverte des papillons et insectes de Trez Goarem Audierne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz