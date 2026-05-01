Saint-Pompont

A la découverte des papillons

Saint-Pompont Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la commune de St Pompon organisent une sortie nature A la découverte des papillons de Saint Pompon. Samedi 30 mai à 10h30 à Saint Pompon.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la commune de St Pompon organisent une sortie nature A la découverte des papillons de Saint Pompon. Samedi 30 mai à 10h30 à Saint Pompon.

Parfois parés de couleurs vives, parfois plus discrets, ils attirent notre regard et attisent notre curiosité. Accompagné d’un entomologiste du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, venez découvrir les différentes espèces qui peuplent les pelouses sèches des coteaux de Saint Pompon.

Inscription obligatoire Nolwenn QUERO n.quero@cen-na.org Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription

Prévoir chaussures de randonnée, gourde d’eau & vêtements adaptés à la météo. Le terrain est accidenté, assurez vous d’être en capacité d’y évoluer en toute sécurité. .

Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine n.quero@cen-na.org

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English : A la découverte des papillons

The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine and the commune of St Pompon are organizing a nature outing: Discovering the butterflies of Saint Pompon. Saturday May 30 at 10:30 am at Saint Pompon.

L’événement A la découverte des papillons Saint-Pompont a été mis à jour le 2026-05-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne