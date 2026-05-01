A la découverte des papillons Saint-Pompont
A la découverte des papillons Saint-Pompont samedi 30 mai 2026.
Saint-Pompont
A la découverte des papillons
Saint-Pompont Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la commune de St Pompon organisent une sortie nature A la découverte des papillons de Saint Pompon. Samedi 30 mai à 10h30 à Saint Pompon.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la commune de St Pompon organisent une sortie nature A la découverte des papillons de Saint Pompon. Samedi 30 mai à 10h30 à Saint Pompon.
Parfois parés de couleurs vives, parfois plus discrets, ils attirent notre regard et attisent notre curiosité. Accompagné d’un entomologiste du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, venez découvrir les différentes espèces qui peuplent les pelouses sèches des coteaux de Saint Pompon.
Inscription obligatoire Nolwenn QUERO n.quero@cen-na.org Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription
Prévoir chaussures de randonnée, gourde d’eau & vêtements adaptés à la météo. Le terrain est accidenté, assurez vous d’être en capacité d’y évoluer en toute sécurité. .
Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine n.quero@cen-na.org
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English : A la découverte des papillons
The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine and the commune of St Pompon are organizing a nature outing: Discovering the butterflies of Saint Pompon. Saturday May 30 at 10:30 am at Saint Pompon.
L’événement A la découverte des papillons Saint-Pompont a été mis à jour le 2026-05-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne