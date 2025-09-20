A la découverte des patrimoines spiritains Marché couvert du Saint-Esprit Saint-Esprit

Gratuit-INscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T22:00:00 – 2025-09-21T02:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Ville du Saint-Esprit vous invite à la 7ème édition de la randonnée urbaine placée cette année sous le thème : « À la rencontre des patrimoines spiritains »

Samedi 20 septembre, 16h- Départ: Parking du Stade André Kabile. Arrivée: Marché Couvert

Au programme :

* Patrimoine naturel, Decouverte de Parcours de sensibilisation eco-botanique ( Parcours santé) avec Nicolas Pierriel

* Patrimoine urbain, Focus sur les pepites du patrimoine bati du Centre Bourg, commenté par Daniel Berte

* Patrimoine immatériel,Visite de l’exposition ”Regard sur les préfigurations du Centre Culturel du Saint-Esprit » guidée par l’équipe « Les Coulisses: Centre des arts, patrimoine et création »

La journée se poursuivra au Marché Couvert avec le concert live de Tony Savannah à 18h30

Un moment de découverte et de partage autour de la richesse des patrimoines spiritains.

Renseignements : Direction de la Culture – 0596 61 00 07

Marché couvert du Saint-Esprit 27 Rue Capitaine Pierre Rose, Saint-Esprit 97270, Martinique Saint-Esprit 97270 Martinique Martinique

