À la découverte des peignes : entre trame urbaine et tranche de vie Maison du Patrimoine Sedan

À la découverte des peignes : entre trame urbaine et tranche de vie Maison du Patrimoine Sedan samedi 20 septembre 2025.

À la découverte des peignes : entre trame urbaine et tranche de vie Samedi 20 septembre, 11h00 Maison du Patrimoine Ardennes

Places limitées, réservation obligatoire auprès du service du Patrimoine ou directement à la Maison du Patrimoine aux horaires d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Découvrez un ensemble emblématique de la reconstruction à Sedan : « Les Peignes », réalisés entre 1948 et 1952 par Jean de Mailly. Ce jeune architecte, Grand Prix de Rome, propose ici une implantation urbaine audacieuse : trois barres perpendiculaires au canal, reliées par un front bâti animé de commerces et ouvertes sur des jardins. Une composition qui allie transparence, lumière et qualité de vie.

Entre pilotis, bow-windows, coursives et matériaux soignés, la visite met en valeur la richesse spatiale des logements et l’intelligence d’un projet aujourd’hui labellisé « Architecture contemporaine remarquable ».

Maison du Patrimoine Rue des Anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 84 85 http://www.sedan.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-sedan.fr »}] Les anciens bains-douches, construits de 1913 à 1921, ont été transformés en Maison des Syndicats au début des années 1980. Endommagé par un sinistre en 2010, le bâtiment a été restauré et doté d’une nouvelle extension pour y installer un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP).

La Maison du Patrimoine est un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, un lieu qui présente Sedan dans sa dimension urbaine, historique et architecturale.

Cet équipement vise à donner aux habitants et aux touristes les clefs de compréhension du patrimoine de la ville de Sedan. Il comprend notamment une exposition permanente et une salle d’exposition temporaire. On y trouve des panneaux, mais aussi des vidéos, des maquettes, des matériaux et des éléments à manipuler. Parking gratuit à proximité pour les voitures (mais pas pour les cars).

Journées européennes du patrimoine 2025

© Service Patrimoine – Ville de Sedan