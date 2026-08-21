A la découverte des peintures restaurées de l’église Saint-Louis, Eglise Saint-Louis, Fontaines-sur-Saône

Informations pratiques

A la découverte des peintures restaurées de l’église Saint-Louis Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint-Louis Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les magnifiques peintures monumentales du peintre Henry de Gaudemaris récemment restaurées dans le choeur de l’église Saint-Louis datées de la fin XIXe siècle.

Activités proposées le dimanche 20 septembre de 15h à 18h, aucune inscription obligatoire :

– Parcours découverte et concours photo, à l’aide de ton smartphone, observe, cherche et capture et participe au concours photo

– Présentation des peintures remarquables par une restauratrice ayant participé aux travaux

– Visites commentées par l’association Fontaines Patrimoine

– Exposition photographique et historique de l’église St Louis par les associations Photographes et Parkinsoniens et Fontaines Patrimoine

Eglise Saint-Louis Place Carnot 69270 Fontaines-sur-Saône Fontaines-sur-Saône 69270 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Les magnifiques peintures monumentales du peintre Henry de Gaudemaris récemment restaurées dans le choeur de l’église Saint-Louis datées de la fin XIXe siècle.

Activités proposées :

– Parcours découverte et concours photo

– Présentation des peintures remarquables par une restauratrice ayant participé aux travaux

– Visites commentées par l’association Fontaines Patrimoine

– Exposition photographique et historique de l’église St Louis par les associations Photographes et Parkinsoniens et Fontaines Patrimoine TCL Bus 40 Arrêt Pont de Fontaines

Venez découvrir les magnifiques peintures monumentales du peintre Henry de Gaudemaris récemment restaurées dans le choeur de l’église Saint-Louis datées de la fin XIXe siècle.

©Fondation du Patrimoine