A la découverte des pépites du château de Drudas Château de Drudas Drudas

A la découverte des pépites du château de Drudas Samedi 20 septembre, 14h00 Château de Drudas Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Après‑midi découverte à Drudas et son château

Profitez d’une après‑midi exceptionnelle pour explorer le village de Drudas et son château classé Monument Historique.

Habituellement partagé entre un hôtel‑restaurant et une partie privée avec orangerie, le château ouvrira exceptionnellement ses espaces privés à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Programme :

14h00 – Rendez‑vous au Château de Drudas (côté hôtel) pour une visite commentée

14h30 – Dans le salon Empire, présentation d'une exposition de cartes postales anciennes des villages voisins, proposée par M. Bégué

15h00 – Visite guidée du village et de l'église Saint‑Abdon Saint‑Sennen avec une guide conférencière

15h30 – Visite guidée de la partie privée du château : orangerie, pigeonnier et parc

La propriétaire animera également un moment autour de la poésie de Jules de Rességuier

ℹ️ Important : L’accès à la partie privée du château ne sera possible qu’à cet horaire précis.

Hôtel 4 étoiles et restaurant gastronomique, les premières mentions du château de Drudas apparaissent vers 1150. Classée au titre des Monuments historiques, cette maison d'exception a subi de nombreuses transformations architecturales au fil de l'histoire avant d'adopter sa structure actuelle en 1774 et de devenir la résidence d'été de la famille de Rességuier.

