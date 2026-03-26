A la découverte des petites bêtes ! Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
A la découverte des petites bêtes ! Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet vendredi 10 avril 2026.
A la découverte des petites bêtes !
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Qui sont les petites bêtes et où se cachent-elles ? A quelle famille appartiennent-elles ?
Avec l’association Les Petits Débrouillards, partez à la rencontre de ces êtres vivants fantastiques qui font partie de la biodiversité. Un atelier expérimental en extérieur et intérieur pour les enfants de 6 à 8 ans.
Animé par Les Petits Débrouillards.
6/8 ans.
Durée 2h. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : A la découverte des petites bêtes !
L’événement A la découverte des petites bêtes ! Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet
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