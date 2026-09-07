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AGENDA · Martignas-sur-Jalle

A la découverte des petites bêtes de la Jalle, Martignas-sur-Jalle, Martignas-sur-Jalle

mercredi 23 septembre 2026 · Martignas-sur-Jalle

A la découverte des petites bêtes de la Jalle, Martignas-sur-Jalle, Martignas-sur-Jalle

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Martignas-sur-Jalle
Adresse
Martignas-sur-Jalle
Ville
33127 Martignas-sur-Jalle
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

A la découverte des petites bêtes de la Jalle Mercredi 23 septembre, 14h00 Martignas-sur-Jalle Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

« Partez à la recherche des petites bêtes qui peuplent nos cours d’eau !
Pensez à vous munir :
– d’une tenue adaptée à la météo du jour
– d’une paire de bottes. »

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A la découverte des petites bêtes de la Jalle Parc des Jalles Ecosite du Bourgailh

Écosite du Bourgailh

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