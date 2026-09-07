A la découverte des petites bêtes de la Jalle, Martignas-sur-Jalle, Martignas-sur-Jalle

Informations pratiques

A la découverte des petites bêtes de la Jalle Mercredi 23 septembre, 14h00 Martignas-sur-Jalle Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

« Partez à la recherche des petites bêtes qui peuplent nos cours d’eau !

Pensez à vous munir :

– d’une tenue adaptée à la météo du jour

– d’une paire de bottes. »

Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 39 74 92 »}]

A la découverte des petites bêtes de la Jalle Parc des Jalles Ecosite du Bourgailh

Écosite du Bourgailh