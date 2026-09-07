A la découverte des petites bêtes de la Jalle, Martignas-sur-Jalle, Martignas-sur-Jalle
mercredi 23 septembre 2026 · Martignas-sur-Jalle
Informations pratiques
A la découverte des petites bêtes de la Jalle Mercredi 23 septembre, 14h00 Martignas-sur-Jalle Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
« Partez à la recherche des petites bêtes qui peuplent nos cours d’eau !
Pensez à vous munir :
– d’une tenue adaptée à la météo du jour
– d’une paire de bottes. »
Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 39 74 92 »}]
A la découverte des petites bêtes de la Jalle Parc des Jalles Ecosite du Bourgailh
Écosite du Bourgailh
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