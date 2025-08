A la découverte des petites bêtes de la rivière Place de la Résistance Brioude

Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : 
Début : Jeudi 2025-08-07
fin : 2025-08-28

Début : Jeudi 2025-08-07

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Curieux de découvrir les mystères cachés de nos rivières ? Rejoignez-nous pour deux heures d’exploration au bord de l’Allier !

Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 91 43 aquarium.mds@orange.fr

English :

Curious to discover the hidden mysteries of our rivers? Join us for two hours of exploration on the banks of the Allier!

German :

Sind Sie neugierig auf die verborgenen Geheimnisse unserer Flüsse? Begleiten Sie uns auf einer zweistündigen Entdeckungsreise am Ufer des Allier!

Italiano :

Siete curiosi di scoprire i misteri nascosti dei nostri fiumi? Unitevi a noi per due ore di esplorazione sulle rive dell’Allier!

Espanol :

¿Tiene curiosidad por descubrir los misterios ocultos de nuestros ríos? Acompáñenos en dos horas de exploración a orillas del Allier

