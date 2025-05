A la découverte des petites bêtes de l’eau. – Assay, 11 mai 2025 07:00, Assay.

Indre-et-Loire

A la découverte des petites bêtes de l’eau. Etang d’Assay Assay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-11

fin : 2025-05-11

Date(s) :

2025-05-11

Evénement organisé par l’Arbre Voyageur, association pour l’éducation à la nature et l’environnement en Indre-et-Loire.

Ça bouge dans l’eau !

Grce au matériel fourni, plongez dans le monde mystérieux des « profondeurs », à la découverte des habitants de nos mares et étangs.

Evénement organisé par l’Arbre Voyageur, association pour l’éducation à la nature et l’environnement en Indre-et-Loire.

Ça bouge dans l’eau !

Grce au matériel fourni, plongez dans le monde mystérieux des « profondeurs », à la découverte des habitants de nos mares et étangs.

Sortie familiale avec enfants à partir de 6 ans. Prévoir une tenue adaptée.

Sur réservation au 02 47 95 86 03 ou larbre-voyageur@wanadoo.fr. .

Etang d’Assay

Assay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 86 03 larbre-voyageur@wanadoo.fr

English :

Event organized by l’Arbre Voyageur, an association for nature and environmental education in Indre-et-Loire.

It’s moving in the water!

Using the equipment provided, plunge into the mysterious world of the « deep », to discover the inhabitants of our ponds.

German :

Veranstaltung organisiert von l’Arbre Voyageur, einem Verein für Natur- und Umwelterziehung in der Region Indre-et-Loire.

Es bewegt sich was im Wasser!

Dank der bereitgestellten Ausrüstung können Sie in die geheimnisvolle Welt der « Tiefen » eintauchen und die Bewohner unserer Teiche und Weiher entdecken.

Italiano :

Evento organizzato da l’Arbre Voyageur, associazione per l’educazione naturalistica e ambientale dell’Indre-et-Loire.

Qualcosa sta accadendo nell’acqua!

Utilizzando l’attrezzatura fornita, immergetevi nel misterioso mondo degli « abissi », per scoprire gli abitanti dei nostri stagni e delle nostre piscine.

Espanol :

Evento organizado por l’Arbre Voyageur, asociación para la educación sobre la naturaleza y el medio ambiente en Indre-et-Loire.

¡Algo pasa en el agua!

Utilizando el material proporcionado, sumérjase en el misterioso mundo de las « profundidades » para descubrir a los habitantes de nuestros estanques y charcas.

L’événement A la découverte des petites bêtes de l’eau. Assay a été mis à jour le 2025-05-07 par Conseil Départemental 37