A la découverte des petites bêtes du mont Castel, Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs, Port-en-Bessin-Huppain
A la découverte des petites bêtes du mont Castel, Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs, Port-en-Bessin-Huppain mercredi 20 mai 2026.
A la découverte des petites bêtes du mont Castel Mercredi 20 mai, 10h00 Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00
Le mont Castel à des pelouses calcaires qui regorge de petites bêtes et de papillons. Venez les attraper, les observer, les identifier, pour ensuite les relâcher. Une découverte tout en respectant l’environnement.
Jeune public
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(1-2km/2h) – Niveau 2
Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs Carrefour entre rue René Hommet et chemin des ArtilleursPas de descriptionPORT-EN-BESSIN-HUPPAIN Port-en-Bessin-Huppain 14520 Port-en-Bessin Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]
Venez découvrir sa richesse paysagère ainsi que de la faune et de la flore. (1-2km/2h) – Niveau 2
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