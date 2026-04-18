Saint-Hymer

A la découverte des petites bêtes du ruisseau

Parking de la Mairie Saint-Hymer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Observation de la toute petite faune Rdv sur la parking de la Mairie de Saint-Hymer.

(Sur place/1h30) Niveau 1

Avec l’animateur nature Loïc Nicolle.

Chaussés de bottes et équipés d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le ruisseau.

Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot.

A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.

(Sur place/1h30) Niveau 1 .

Parking de la Mairie Saint-Hymer 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

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English : A la découverte des petites bêtes du ruisseau

Observation of very small fauna Meeting point in the car park of the Mairie de Saint-Hymer.

(On site/1h30) Level 1

L’événement A la découverte des petites bêtes du ruisseau Saint-Hymer a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Terre d’Auge Tourisme