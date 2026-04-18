A la découverte des petites bêtes du ruisseau Saint-Hymer
A la découverte des petites bêtes du ruisseau Saint-Hymer samedi 18 avril 2026.
Saint-Hymer
A la découverte des petites bêtes du ruisseau
Parking de la Mairie Saint-Hymer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Observation de la toute petite faune Rdv sur la parking de la Mairie de Saint-Hymer.
(Sur place/1h30) Niveau 1
Avec l’animateur nature Loïc Nicolle.
Chaussés de bottes et équipés d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le ruisseau.
Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot.
A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.
(Sur place/1h30) Niveau 1 .
Parking de la Mairie Saint-Hymer 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
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English : A la découverte des petites bêtes du ruisseau
Observation of very small fauna Meeting point in the car park of the Mairie de Saint-Hymer.
(On site/1h30) Level 1
L’événement A la découverte des petites bêtes du ruisseau Saint-Hymer a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Terre d’Auge Tourisme