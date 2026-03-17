A la découverte des plantes aromatiques et création de tisanes PUYDARRIEUX Puydarrieux
A la découverte des plantes aromatiques et création de tisanes PUYDARRIEUX Puydarrieux samedi 20 juin 2026.
A la découverte des plantes aromatiques et création de tisanes
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le jardin des 5 sens nous offre à chaque saison de merveilleuses plantes aussi belles qu’utiles. Lors d’un atelier, venez non seulement découvrir comment les reconnaître, les cueillir mais aussi les utiliser.
Sur inscription gratuit.
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PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
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English :
Every season, the 5 Senses Garden offers us wonderful plants that are as beautiful as they are useful. Come and discover how to recognize, pick and use them.
Registration required free.
L’événement A la découverte des plantes aromatiques et création de tisanes Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65