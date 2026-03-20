À la découverte des plantes comestibles Rue Paul Louis Courier Périgueux
À la découverte des plantes comestibles Rue Paul Louis Courier Périgueux jeudi 16 avril 2026.
À la découverte des plantes comestibles
Rue Paul Louis Courier Entrée du parc Gamenson Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16 2026-05-08 2026-05-15
Pénétrez dans l’univers secret des plantes comestibles lors d’une promenade guidée au cœur du Parc Gamenson. Feuilles qui piquent, senteurs citronnées, arômes poivrés… chaque arrêt est une révélation. Votre guide passionné vous montrera comment identifier, cueillir et apprécier ces trésors de la nature. Un moment privilégié entre botanique et gastronomie locale !
En bonus repartez avec un herbier personnalisé .
Rue Paul Louis Courier Entrée du parc Gamenson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : À la découverte des plantes comestibles
L’événement À la découverte des plantes comestibles Périgueux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Communal de Périgueux