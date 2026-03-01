A la découverte des plantes comestibles

Place de la mairie Saulnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-11 2026-09-26

Balade nature à la rencontre des plantes que l’on peut mettre dans nos assiettes, petite dégustation.

Cueillette raisonnée possible tout au long d’une petite randonnée. Nous aborderons quelques clés d’identification. Pour clôturer notre sortie, une petite dégustation vous sera proposée pour découvrir leurs saveurs intenses et surprenantes et vous inspirer à l’utilisation des végétaux sauvages dans votre cuisine ! N’oubliez pas votre petit calepin pour prendre quelques notes ! 5 .

Place de la mairie Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature walk to discover the plants we can put on our plates, with a little tasting.

L’événement A la découverte des plantes comestibles Saulnay a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne