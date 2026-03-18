A la découverte des plantes médicinales Saint-Yrieix-le-Déjalat
A la découverte des plantes médicinales Saint-Yrieix-le-Déjalat mardi 21 juillet 2026.
A la découverte des plantes médicinales
1 Ampouillange Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Venez découvrir les plantes médicinales en déambulant dans le jardin du Centaure histoires, usages et anecdotes seront au rendez-vous. Visite du séchoir à la fin de la visite. .
1 Ampouillange Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 93 79
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English : A la découverte des plantes médicinales
L’événement A la découverte des plantes médicinales Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières