A la découverte des plantes médicinales

1 Ampouillange Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Venez découvrir les plantes médicinales en déambulant dans le jardin du Centaure histoires, usages et anecdotes seront au rendez-vous. Visite du séchoir à la fin de la visite. .

1 Ampouillange Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 93 79

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English : A la découverte des plantes médicinales

L’événement A la découverte des plantes médicinales Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières