A la découverte des plantes sauvages, comestibles et médicinales Ferme Coumet Préchacq-les-Bains

A la découverte des plantes sauvages, comestibles et médicinales

Ferme Coumet 328 chemin de Chouron Préchacq-les-Bains Landes

Jean-Marie et Marie-Hélène vous emmènent autour des serres de légumes BIO, où poussent les plantes sauvages, comestibles et médicinales. Ils partagent avec vous les secrets des plantes oubliées.

Participation libre

Réservation à Marie-Hélène 06 07 04 02 26 .

Ferme Coumet 328 chemin de Chouron Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 75 67 90 fermecoumet@gmail.com

