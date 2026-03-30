A la découverte des plantes sauvages, médicinales et comestibles avec Francine Rue des Barthes Pontonx-sur-l’Adour

A la découverte des plantes sauvages, médicinales et comestibles avec Francine

Rue des Barthes Plaine des jeux Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Retrouver Francine Lalanne pour une sortie à la découverte des plantes sauvages, médicinales et comestible du Pays Tarusate.

Francine vous donnera les clefs pour une identification sûre, et vous indiquera comment transformer ces plantes en remèdes ou en bons plats pour épater votre entourage.

Retrouver Francine Lalanne pour une sortie à la découverte des plantes sauvages, médicinales et comestible du Pays Tarusate.

Francine vous donnera les clefs pour une identification sûre, et vous indiquera comment transformer ces plantes en remèdes ou en bons plats pour épater votre entourage.

Elle mettra en marche tous vos sens pendant cette balade ouïe, vue, toucher, goût… Le tout de manière ludique et pédagogique. .

Rue des Barthes Plaine des jeux Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

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English : A la découverte des plantes sauvages, médicinales et comestibles avec Francine

Join Francine Lalanne for an outing to discover the wild, medicinal and edible plants of the Pays Tarusate.

Francine will give you the keys to reliable identification, and show you how to transform these plants into remedies or tasty dishes to impress your friends and family.

L’événement A la découverte des plantes sauvages, médicinales et comestibles avec Francine Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Tartas