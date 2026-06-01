Mios

À la découverte des plantes sauvages

Médiathèque municipale Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La Médiathèque Claire Bretécher organise samedi 13 juin une journée dédiée à la découverte des plantes sauvages, de la biodiversité locale et de la créativité autour du végétal.

Ouvert à tous, cet événement gratuit proposera une journée balade nature, ateliers créatifs, exposition photographique et contes, dans une ambiance conviviale et familiale.

Tout au long de la journée, les participants pourront découvrir l’exposition des photographies de Jimi Rivaud, consacrée à la richesse du monde végétal.

Plusieurs animations rythmeront également cette journée

– 9h Balade autour du végétal

– 10h Fabrique ton carnet d’explorateur de la nature

– 14h Contes au bord de l’Eyre

– 15h30 Le rêve et le végétal , atelier artistique

Les animations sont gratuites, sur inscription auprès de la Médiathèque mediatheque@villemios.fr 05 56 26 49 40 .

Médiathèque municipale Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 49 40 mediatheque@ville-mios.fr

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English : À la découverte des plantes sauvages

L’événement À la découverte des plantes sauvages Mios a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur Bassin