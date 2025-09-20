À la découverte des plus beaux monuments de Saint Etienne de Montluc Saint-Étienne-de-Montluc

Place de la Mairie Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, consacrées cette année au Patrimoine architectural, la commune de Saint Etienne de Montluc vous invite à venir découvrir ou redécouvrir l’histoire de ses plus belles bâtisses.

À cette occasion, le service Culture et le service Urbanisme vous proposent 3 visites

– Samedi 20 septembre 9h secteur Sillon

– Samedi 20 septembre 11h secteur Centre-ville

– Dimanche 21 septembre 10h secteur Marais

Informations et réservation auprès du service Culture.

Un système de navette sera organisé par la Mairie afin de se rendre sur les sites de visite, le rendez vous sera donné sur le parking place de la Mairie.

À l’issue des visites un verre de l’amitié sera offert aux participants. .

Place de la Mairie Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 86 80 26 mairie@st-etienne-montluc.net

