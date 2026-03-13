A la découverte des poiriers en fleurs Mantilly

A la découverte des poiriers en fleurs

Place de la Mairie Mantilly Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Une journée nature à la découverte du bocage en mini-bus, à vélo, à pied, à moto ou en voiture…

Au programme, un accueil à la salle de la Rencontre à partir de 9h.

Vous pouvez y récupérer les questionnaires pour le jeu de piste

Une course à pied de 10 km à travers le bocage et les vergers pour la 12ème édition de sa course pédestre de printemps, La Course des Poiriers en fleurs .

-9h ouverture du stand accueil devant la salle de la rencontre

– 9h45 départ d’une randonnée commentée sur les AOP du Domfrontais, dans les vergers (3km) à la ferme des Grimaux

– 10h Départ course à pied adulte (10,2 km) dans le bourg de Mantilly

– 10h10 départ course à pied enfants de 7 à 11 abs (600m) dans le bourg de Mantilly gratuit sur inscription

10h30 Atelier se mettre dans la peau d’un dégustateur pour l’agrément de l’AOP Poiré Domfront au Domaine Fourmond Lemorton

– 11h45 Atelier Découverte du pain au levain au fournil sous les poiriers

– 14h30 Dégustation de vieux millésimes au Domaine Didier Lemorton

15h30 Atelier à la découverte de l’AOP Poiré Domfront, dégustation et savoir-faire de la ferme des Grimaux

Toute la journée de 10h à 17h

– dégustations, vente de produits et visites chez l’ensemble des producteurs sans horaires fixes

Marché de producteurs au Fournil sous les poiriers

Jeux de pistes adultes et enfants (questionnaires à retirer au stand d’accueil dans le bourg de Mantilly et chez les producteurs)

Lots à gagner

Possibilité de restauration sur place au restaurant le petit Mantilly (09 75 48 88 45).

8h petit déjeuner aux tripes

12h saucisses grillées, côtes, frites, sandwiches, desserts

Buvette et café

Egalement aires de pique-nique chez les producteurs.

Pour tous renseignements sur la journée, contactez Manon au 06 80 61 24 25

Détails de la course

Sur un parcours vallonné de 10,2 km, les coureurs traverseront un paysage varié et authentique, typique du bocage domfrontais. Après un départ place de la mairie à Mantilly, le parcours emprunte de petites routes communales passant à proximité du Dolmen de la Table au diable et de la Chapelle de l’Oratoire de Passais. A l’issue d’une boucle de 10,2 km, les coureurs franchissent la ligne d’arrivée à Mantilly.

Course pédestre créée par deux passionnés de courses à pied, en collaboration avec la mairie de Mantilly et les producteurs locaux, La Course des Poiriers en fleurs a pour but de promouvoir les richesses du territoire domfrontais. Parmi elles, le paysage de bocage et les productions locales -Mantilly est la capitale du Poiré -, qui font de cette course un évènement à la fois sportif et convivial.

Ainsi, une bouteille de Poiré et une confiture sont offertes à chacun des participants à l’arrivée. Et des paniers du terroir sont à gagner par tirage au sort avec les dossards.

La course est soutenue par la communauté de communes Andaine-Passais, le Parc Naturel Régional Normandie-Maine, le Conseil départemental de l’Orne et le Crédit Agricole de Normandie.

Départ de la course à 10h. Dernières inscriptions et retraits des dossards dès 8h30 à la mairie.

Inscriptions et renseignements En ligne sur http://www.normandiecourseapied.com Par courrier bulletin à télécharger sur http://www.coursedupoire.over-blog.com

Tarifs 10 € avant le 18 avril 2025, 12 € sur place le jour de la course

Contacts Tiphaine Bellenger 02.33.37.65.54, lacoursedespoiriers@sfr.fr .

Place de la Mairie Mantilly 61350 Orne Normandie +33 2 33 37 65 54 lacoursedespoiriers@sfr.fr

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English : A la découverte des poiriers en fleurs

L’événement A la découverte des poiriers en fleurs Mantilly a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne