À la découverte des poissons de pierre du Liban Musée Mer Marine Bordeaux

À la découverte des poissons de pierre du Liban Mardi 30 décembre, 14h30 Musée Mer Marine Gironde

Atelier : 15€ / Atelier + musée : 20€ pour les enfants, 25€ pour les adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-30T14:30:00 – 2025-12-30T15:30:00

Fin : 2025-12-30T14:30:00 – 2025-12-30T15:30:00

Le Musée Mer Marine vous propose un voyage mêlant projection vidéo, exposition et manipulation de vestiges vieux de 100 millions d’années, pour une découverte intime et interactive de la faune et de la flore marines du Crétacé !

Partez à l’aventure en compagnie d’un passionné, spécialiste des fossiles du Liban, le docteur Pierre Anhoury, qui a lui-même mis au jour nombre de ces spécimens extraordinairement bien conservés !

Vous serez également guidés en vidéos par la jeune Mathilde, 8 ans, sur les sites de fouille cachés des montagnes libanaises.

Car ils vivaient dans l’océan au temps des dinosaures et se dévoilent aujourd’hui à des centaines de mètres d’altitude ; les coquillages et les poissons-fossiles du Liban nous invitent à lire leur histoire comme une bande-dessinée dans la pierre.

Venez faire un bon de 100 000 millénaires dans le temps en découvrant les secrets de ces espèces pour beaucoup disparues aujourd’hui, et repartez à la maison avec un souvenir de ce voyage dans l’univers des dinosaures !

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux

