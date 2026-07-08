A la découverte des pollinisateurs du domaine d’Abbadia Route de la Corniche Hendaye
jeudi 1 octobre 2026 · Route de la Corniche · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
A la découverte des pollinisateurs du domaine d’Abbadia
Route de la Corniche Asporrotstipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:30:00
fin : 2026-10-01 16:30:00
Date(s) :
2026-10-01
À l’occasion de la Fête de la Nature, suivez un garde du littoral sur les sentiers du Domaine d’Abbadia pour découvrir son métier et quelques-uns des secrets de ce site naturel protégé emblématique du Pays Basque.
Vous souhaitez en savoir plus sur le monde des insectes?
Les 1 000 abeilles ?
Sociales, solitaires ?
Les syrphes ?
Les coléoptères, les lépidoptères ?
Quesako ?
Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, l’Atlantique… et l’Homme ! .
Route de la Corniche Asporrotstipi Maison de la Corniche Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
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English : A la découverte des pollinisateurs du domaine d’Abbadia
L’événement A la découverte des pollinisateurs du domaine d’Abbadia Hendaye a été mis à jour le 2026-07-03 par Hendaye Tourisme & Commerce
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