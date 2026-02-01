A la découverte des poupées akua-ba Troyes

A la découverte des poupées akua-ba Troyes vendredi 27 février 2026.

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif enfant

Début : 2026-02-27 11:00:00
fin : 2026-02-27

2026-02-27

Les enfants découvrent de manière ludique les arts, les croyances et les coutumes d’Afrique à travers l’écoute du livre Une poupée pour maman , d’Adrienne Yabouza et Elodie Nouhen.

Réservation conseillée auprès du musée.   .

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 

L'événement A la découverte des poupées akua-ba Troyes a été mis à jour le 2026-02-12