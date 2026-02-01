A la découverte des poupées akua-ba Troyes

A la découverte des poupées akua-ba

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Les enfants découvrent de manière ludique les arts, les croyances et les coutumes d’Afrique à travers l’écoute du livre Une poupée pour maman , d’Adrienne Yabouza et Elodie Nouhen.



Réservation conseillée auprès du musée. .

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81

