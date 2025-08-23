à la découverte des prés Bizet Saint-Laurent

à la découverte des prés Bizet Saint-Laurent samedi 23 août 2025.

à la découverte des prés Bizet

Chemin des Prés Bizet Saint-Laurent Cher

Gratuit

Début : 2025-08-23 09:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Balade nature. Réservation obligatoire

Chemin des Prés Bizet Saint-Laurent 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

English :

Nature walk. Reservation required

German :

Spaziergang in der Natur. Reservierung erforderlich

Italiano :

Passeggiata nella natura. Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Paseo por la naturaleza. Reserva obligatoria

L’événement à la découverte des prés Bizet Saint-Laurent a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme de VIERZON