Informations pratiques

Sainte-Engrâce

À la découverte des producteurs de thé basques

Mendikotea Sainte-Engrâce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Mylène vous invite à venir découvrir sa plantation de thé, nichée sur les pentes de Sainte-Engrâce, en Soule.

Composée de quatre mille théiers issus de boutures ou de graines venues de Bretagne, de Corée, d’Italie et du Japon, elle est cultivée selon les principes de l’agroécologie. Des arbres fruitiers ont été plantés pour accompagner les théiers, enrichir la biodiversité et créer un écosystème résilient. La plantation est actuellement en conversion vers l’agriculture biologique. Elle vous expliquera comment l’idée de produire du thé dans ce lieu préservé du Pays basque lui a semblé évident. Trois visites sont proposées dans la journée. Merci de vous inscrire car le nombre de place est limité à 15 personnes. Réservation obligatoire. .

Mendikotea Sainte-Engrâce 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : À la découverte des producteurs de thé basques

L’événement À la découverte des producteurs de thé basques Sainte-Engrâce a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque