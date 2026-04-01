Marigny-le-Châtel

‘À la découverte des p’tites poules’ de Christian Jolibois à la Bibliothèque Municipale de Marigny-le-Châtel

Marigny-le-Châtel Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 15:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Mardi 14 Avril 2026 De 14h à 15h30

‘À la découverte des p’tites poules’ de Christian Jolibois

Histoires, jeu et coloriage animée !

À partir de 6 ans .

Marigny-le-Châtel 10350 Aube Grand Est +33 3 51 19 00 24 bibliotheque@marignylechatel.fr

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English :

L’événement ‘À la découverte des p’tites poules’ de Christian Jolibois à la Bibliothèque Municipale de Marigny-le-Châtel Marigny-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise