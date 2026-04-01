‘À la découverte des p’tites poules’ de Christian Jolibois à la Bibliothèque Municipale de Marigny-le-Châtel Marigny-le-Châtel
‘À la découverte des p’tites poules’ de Christian Jolibois à la Bibliothèque Municipale de Marigny-le-Châtel Marigny-le-Châtel mardi 14 avril 2026.
Marigny-le-Châtel
‘À la découverte des p’tites poules’ de Christian Jolibois à la Bibliothèque Municipale de Marigny-le-Châtel
Marigny-le-Châtel Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 15:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Mardi 14 Avril 2026 De 14h à 15h30
‘À la découverte des p’tites poules’ de Christian Jolibois
Histoires, jeu et coloriage animée !
À partir de 6 ans .
Marigny-le-Châtel 10350 Aube Grand Est +33 3 51 19 00 24 bibliotheque@marignylechatel.fr
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English :
L’événement ‘À la découverte des p’tites poules’ de Christian Jolibois à la Bibliothèque Municipale de Marigny-le-Châtel Marigny-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise