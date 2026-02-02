A la découverte des puys du Chinonais

7 Place de Verdun Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Au printemps, les puys du Chinonais se réveillent. Venez découvrir la flore et la faune particulières de ce site naturel emblématique, entre pelouse à orchidées, insectes colorés et troglodytes nichés dans la végétation.

Au printemps, les puys du Chinonais se réveillent. Venez découvrir la flore et la faune particulières de ce site naturel emblématique, entre pelouse à orchidées, insectes colorés et troglodytes nichés dans la végétation. Sortie réalisée sur un Espace Naturel Sensible géré par le Conservatoire d’Espaces naturels Centre Val de Loire.

RDV à 14h30 devant l’église de Beaumont en Véron

Prévoir chapeau, chaussures de marche.

Public familial .

7 Place de Verdun Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18 info@cpievaldeloire.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In spring, the puys of the Chinon region come to life. Come and discover the unique flora and fauna of this emblematic natural site, with its orchid lawns, colorful insects and troglodytes nestling in the vegetation.

L’événement A la découverte des puys du Chinonais Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme