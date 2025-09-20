À la découverte des racines historiques de Saint-Maur-des-Fossés (visite libre) Ancienne abbaye de Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés

À la découverte des racines historiques de Saint-Maur-des-Fossés (visite libre) Ancienne abbaye de Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés samedi 20 septembre 2025.

À la découverte des racines historiques de Saint-Maur-des-Fossés (visite libre) 20 et 21 septembre Ancienne abbaye de Saint-Maur Val-de-Marne

Rendez-vous sur le stand de la Société d’Histoire et d’Archéologie dans le square de l’Abbaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Laissez-vous guider par l’histoire du quartier le plus ancien de Saint-Maur-des-Fossés ! Vous y découvrirez l’église des XIIe et XIIIe siècles dédiée à saint Nicolas, magnifiquement restaurée, ainsi que quelques demeures héritées du XVIIe siècle, des vestiges du château et de la cour des princes de Condé. Quelques témoignages des activités passées de ce bourg subsistent également, de sa ferme pittoresque à ses modestes échoppes, en passant par sa mairie, sa manufacture et son pensionnat. Vous pourrez suivre également le chemin de la grande procession annuelle de saint Maur.

Ancienne abbaye de Saint-Maur 4 Rue de l’Abbaye, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Vieux Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France https://levieuxsaintmaur.fr/dossiers-vieux-saint-maur/patrimoine-vsm/abbaye.html L’abbaye est l’une des plus anciennes fondations monastiques de la région parisienne. Existant depuis l’époque mérovingienne, elle s’agrandit aux XIIe et XIIIe siècles avec la construction de l’église abbatiale. Collégiale au XVIe siècle. En 1749, suppression de la collégiale par l’archevêque de Paris qui autorise également la destruction des bâtiments. En 1858, le site est transformé en résidence par Édouard Bourières qui construit une villa néo-Renaissance sur les ruines de l’abbaye. Il transforme les écuries des chanoines en villa néo-Renaissance (villa Bourières). En 1886, le projet de lotissement est abandonné et le site devient un parc romantique. La villa devient ensuite bâtiment scolaire sous les religieuses dominicaines, puis Caisse des Dépôts. En 1966, la plupart des vestiges de l’enceinte sont détruits par la construction d’une maison de retraite.

Circuit « À la découverte des racines historiques de Saint-Maur-des-Fossés »

