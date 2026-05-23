A la découverte des rapaces pyrénéens Sortie CPIE Accous
A la découverte des rapaces pyrénéens Sortie CPIE Accous samedi 4 juillet 2026.
Accous
A la découverte des rapaces pyrénéens Sortie CPIE
Accous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez apprendre à reconnaitre les différents rapaces pyrénéens que l’on peut observer en vallée d’Aspe. Si la chance ne nous sourit pas, nous disposerons de silhouettes à l’échelle pour apprendre à les différencier. Prenez vos jumelles, et c’est parti !
A partir de 8 ans Marcheur intermédiaire. .
Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A la découverte des rapaces pyrénéens Sortie CPIE
L’événement A la découverte des rapaces pyrénéens Sortie CPIE Accous a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Accous (Pyrénées-Atlantiques)
- Conférence partage et culture les lois du hasard Place de la Mairie Accous 30 mai 2026
- REPORTÉE À DATE ULTÉRIEURE Conférence partage et culture Sainte Christine du Somport Place de la Mairie Accous 6 juin 2026
- Conférence partage et culture Gustave Caillebote Place de la Mairie Accous 20 juin 2026
- Accous d’Ailes en fête Accous 27 juin 2026
- Coupe de France des Clubs Delta Accous 29 août 2026