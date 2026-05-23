Accous

A la découverte des rapaces pyrénéens Sortie CPIE

Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez apprendre à reconnaitre les différents rapaces pyrénéens que l’on peut observer en vallée d’Aspe. Si la chance ne nous sourit pas, nous disposerons de silhouettes à l’échelle pour apprendre à les différencier. Prenez vos jumelles, et c’est parti !

A partir de 8 ans Marcheur intermédiaire. .

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com

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English : A la découverte des rapaces pyrénéens Sortie CPIE

L’événement A la découverte des rapaces pyrénéens Sortie CPIE Accous a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn