À la découverte des rats et des pigeons : connaissons-nous nos voisins ? Atelier Dulcie-September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 19:15 – 20:45

Gratuit : oui Gratuit sur inscriptions Gratuit sur inscription : https://forms.gle/s8Cduck3tXzRJj5u5 Tout public

Au cours de cet atelier participatif proposé par l’association Lueur Animalis et en collaboration avec l’association Lueur Ethosph’r, nous échangerons sur les rats et les pigeons, à travers l’éthologie, la science du comportement animal. Nous retracerons l’histoire de ces animaux liminaires, découvrirons leurs comportements et réfléchirons à la façon dont nous pouvons cohabiter avec eux en ville. Ce sont des animaux sur lesquels pèsent beaucoup de préjugés ; pourtant, ils peuvent être l’occasion de nous émerveiller au quotidien de vivre à leurs côtés. À la fin, une lecture de poème vous sera proposée, ou encore l’occasion d’écrire un mot à ces animaux que vous aurez redécouverts. L’objectif est ainsi d’apprendre à observer les animaux qui nous entourent, et à penser les villes pour qu’elles soient accueillantes pour toutes et tous. Cet atelier aura lieu à l’atelier Dulcie September, un lieu de vie qui propose de nombreux autres évènements et expositions.

Atelier Dulcie-September Centre-ville Nantes 44000

