à la découverte des reptiles de la Vallée du Pressoir Réserve Régionale la Vallée du Pressoir Thouars

à la découverte des reptiles de la Vallée du Pressoir

Réserve Régionale la Vallée du Pressoir Parking Cascade de pommier Thouars Deux-Sèvres

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Venez à la découverte des lézards et serpents qui peuplent la Vallée du Pressoir. Des animaux souvent mal-compris et pourtant si fascinants. L’occasion de faire tomber les préjugés ! Visite d’environ 2h, chaussures de randonnées conseillées et tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Réserve Régionale la Vallée du Pressoir Parking Cascade de pommier Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com

English : à la découverte des reptiles de la Vallée du Pressoir

Come and discover the lizards and snakes that inhabit the Vallée du Pressoir. These animals are often misunderstood, yet so fascinating. An opportunity to break down prejudices! Tour lasts approx. 2 hrs, hiking boots recommended and weather-appropriate clothing.

