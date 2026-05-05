A la découverte des reptiles, Lieu de rdv donné à la réservation, Feuguerolles-Bully

A la découverte des reptiles Jeudi 16 juillet, 10h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Depuis toujours, les lézards et serpents suscitent de nombreuses peurs. Pour la journée mondiale des serpents, auras-tu le courage de venir apprendre à mieux connaître ces animaux à sang froid ? En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

(500m/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation SAINT-MARTIN-DE-MAY Feuguerolles-Bully 14320 Bully Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

Depuis de nombreuses années, les lézards et serpents ont suscité de nombreuses peurs car, souvent, nous les connaissons mal. Alors, auras-tu le courage de venir découvrir et surtout d’apprendre à …