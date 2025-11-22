À LA DÉCOUVERTE DES SALINES : OBSERVATION DES OISEAUX ET POÉSIE Villeneuve-lès-Maguelone

À LA DÉCOUVERTE DES SALINES : OBSERVATION DES OISEAUX ET POÉSIE

Chemin des Salins Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

À travers un moment de convivialité, partez à la découverte des oiseaux du site naturel protégé des Salines de Villeneuve.

Cette balade sera l’occasion de s’inspirer et de laisser s’exprimer sa créativité en s’initiant à l’écriture de Haïkus, petits poèmes japonais.

À partir de 8 ans Horaire 9h à 12h Inscription obligatoire .

Chemin des Salins Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 13 88 57 salines@cen-occitanie.org

English :

Discover the birds of the Salines de Villeneuve protected natural site.

This walk will be an opportunity to get inspired and express your creativity by learning to write Haïkus, small Japanese poems.

German :

Entdecken Sie die Vögel des Naturschutzgebiets Salines de Villeneuve.

Dieser Spaziergang bietet Ihnen die Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen und Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, indem Sie sich mit dem Schreiben von Haikus, kleinen japanischen Gedichten, vertraut machen.

Italiano :

Scoprite gli uccelli della riserva naturale delle Salines de Villeneuve in un’atmosfera amichevole.

Questa passeggiata sarà un’occasione per ispirarsi ed esprimere la propria creatività imparando a scrivere gli Haïku, brevi poesie giapponesi.

Espanol :

Descubra las aves de la reserva natural de Salines de Villeneuve en un ambiente agradable.

Este paseo será una oportunidad para inspirarse y expresar su creatividad aprendiendo a escribir Haïkus, breves poemas japoneses.

