À la découverte des savoir-faire de la Maison Hennessy ! Hennessy Atelier des Editions rares Cognac

À la découverte des savoir-faire de la Maison Hennessy ! Hennessy Atelier des Editions rares Cognac samedi 20 septembre 2025.

À la découverte des savoir-faire de la Maison Hennessy ! 20 et 21 septembre Hennessy Atelier des Editions rares Charente

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Savoir-faire, art et patrimoine

À la découverte des savoir-faire de la Maison Hennessy !

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, la Maison ouvre exceptionnellement les portes de l’Atelier des Éditions Rares.

Calligraphie : la calligraphie est un savoir-faire ancien, pratiqué initialement sur des barriques de chêne, il s’étend aujourd’hui au papier pour personnaliser les précieuses carafes. Il sera possible de s’essayer à quelques exercices guidés par les experts calligraphes de la Maison.

Pose de fil de soie : découverte de ce geste singulier qui consiste à habiller le col des carafes de fil de soie. Patience, dextérité et minutie sont essentielles à cette technique de personnalisation. Ce sera l’occasion de faire entrer en résonance les gestes précis des experts de la Maison avec le regard et la virtuosité de Diao Juan, lauréate 2025 du Prix Yishu 8 de l’artisanat chinois, qui mêle sa technique de broderie Shu traditionnelle à l’art contemporain. Des démonstrations de son art du tissage seront proposées, et l’artiste pourra initier les visiteurs à quelques points de broderie.

Pose de cachet de cire : présentation de la riche collection de sceaux anciens de la Maison et démonstration des techniques actuelles de pose de cachets de cire.

Hennessy Atelier des Editions rares 25 rue des Cordeliers, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 35 06 44

Savoir-faire, art et patrimoine

© Jas Hennessy & Co / Albane de Roffignac