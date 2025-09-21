À la découverte des savoir-faire du livre Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble

À la découverte des savoir-faire du livre Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble dimanche 21 septembre 2025.

À la découverte des savoir-faire du livre Dimanche 21 septembre, 10h00, 13h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Tout au long de la journée, petits et grands sont invités à découvrir des savoir-faire autour du livre… et à repartir avec leurs propres créations.

Fabrique ton carnet et décore-le avec des images anciennes tirées des trésors de la bibliothèque. Pour le signer comme un vrai bibliophile, créé ton ex libris personnalisé !

Et repars avec une petite gravure imprimée à l’ancienne.

Des ateliers ludiques, créatifs et ouverts à toutes et tous, pour remonter le temps sans quitter la bibliothèque !

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476862100 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine.aspx La bibliothèque est construite sur un terrain de 1700 m² selon un plan rectangulaire avec une des extrémités en arrondi tandis que l’autre présente une façade aveugle. Elle est couverte d’un toit terrasse. Cet édifice en béton armé est porté par 326 pieux moulés dans le sol, de 12 à 14 mètres de longueur. Les sous-sols sont occupés par les locaux techniques. Au rez-de-chaussée, se trouve le grand hall d’accueil. Les 4 étages suivants (1, 2, 3 et 4) abritent les 33 kms de rayonnage du silo (lieu de stockage des livres). Le 5e étage est dévolu en partie aux dépôts ainsi qu’à la consultation. La grande salle pour le public (capacité de 250 places) partage le 6e étage avec le service administratif. Il existe un 7e étage pour des bureaux et des loges. Au total, la bibliothèque conserve dans ses murs 800 000 ouvrages. Tram A et C : arrêt Chavant. Bus C1, C4, 18 : arrêt Chavant. Parkings payants à proximité / Pistes cyclables.

Tout au long de la journée, petits et grands sont invités à découvrir des savoir-faire autour du livre… et à repartir avec leurs propres créations.

©bibliothèque municipale de Grenoble