À la découverte des savoir-faire horlogers et joailliers, Maison Bianchi, Maizières-lès-Metz

Informations pratiques

À la découverte des savoir-faire horlogers et joailliers Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Maison Bianchi Moselle

Limité à 25 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Depuis 1978, notre atelier réunit horlogers, bijoutiers et joailliers passionnés autour d’un même engagement : redonner vie aux pièces qui comptent pour vous. Montres anciennes, bijoux de famille, créations sur mesure ou réparations du quotidien, chaque pièce est accueillie avec écoute, soin et exigence. Dans nos ateliers intégrés, le geste artisanal rencontre les technologies de précision pour garantir qualité, fiabilité et durabilité. Plus qu’un service, nous cultivons une relation humaine fondée sur la confiance, le conseil et la transmission du savoir-faire.

Maison Bianchi 68 route de Metz 57280 Maizières-lès-Metz Maizières-lès-Metz 57280 Moselle Grand Est +33 (0)3 87 80 37 42 https://maison-bianchi.fr Entreprise familiale fondée en 1978, la maison Bianchi est spécialisée dans la mécanique de précision. L’horlogerie, de par son père fondateur Pierre Bianchi, artisan horloger, a suivi ses études à l’école d’horlogerie de Morteau, dans la vallée du Doubs, à la frontière de la Suisse, pays horloger.

Restaurateur, réparateur d’horloges et de montres anciennes, Pierre a su se distinguer dans la création très particulière de montres squelettes, pièces uniques réalisées à la main avec le concours de son fils Alexandre, artisan joaillier.

Père et fils se complètent pour créer ensemble des œuvres à la mécanique étonnante.

Alexandre, passionné par son métier de joaillier, dessine et réalise à la main des bijoux uniques qui sauront séduire ses clientes. Il est diplômé diamantaire de l’École d’Anvers et des Métiers d’Art et des Joyaux (Lycée Jean Guéhénno – Saint-Amand-Montrond) et a suivi des formations chez les plus grands.

Pierre et Alexandre seront heureux de partager avec vous la passion de leurs métiers lors d’un rendez-vous personnalisé. La Maison Bianchi dispose d’un parking, il est également possible d’y accéder depuis les lignes de bus de Maizières-lès-Metz, un arrêt se trouvant à 5 minutes de marche

Depuis 1978, notre atelier réunit horlogers, bijoutiers et joailliers passionnés autour d’un même engagement : redonner vie aux pièces qui comptent pour vous. Montres anciennes, bijoux de famille, ou…

© Maison Bianchi