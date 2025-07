A LA DÉCOUVERTE DES SAVOIR-FAIRE Sainte-Croix-Vallée-Française

A LA DÉCOUVERTE DES SAVOIR-FAIRE Sainte-Croix-Vallée-Française samedi 12 juillet 2025.

A LA DÉCOUVERTE DES SAVOIR-FAIRE

Le Rond Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 12:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

APEC (Association pour Emploi en Cévennes) organise une journée à la découverte des savoir-faire. Venez rencontrer des artisans et producteurs locaux !

APEC (Association pour Emploi en Cévennes) organise une journée à la découverte des savoir-faire. Venez rencontrer des artisans et producteurs locaux !

Au programme à partir de 12h

12h Apéro musical et repas

15h Concours pétanque doublette

16h Contes pour enfants, ludothèque « Bulles de Jeux », simulateur de pêche

18h30 Apéro, bal traditionnel et petite restauration

19h Tirage de la tombola .

Le Rond Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 18 20 57 94

English :

APEC (Association pour Emploi en Cévennes) is organizing a day to discover local know-how. Come and meet local craftsmen and producers!

German :

APEC (Association pour Emploi en Cévennes) organisiert einen Tag zur Entdeckung des Know-hows. Treffen Sie lokale Handwerker und Produzenten!

Italiano :

L’APEC (Association pour Emploi en Cévennes) organizza una giornata alla scoperta delle abilità locali. Venite a conoscere gli artigiani e i produttori locali!

Espanol :

La APEC (Association pour Emploi en Cévennes) organiza una jornada para descubrir los oficios locales. Venga a conocer a los artesanos y productores locales

L’événement A LA DÉCOUVERTE DES SAVOIR-FAIRE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-07-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère