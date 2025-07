à la découverte des secrets d’Artigues SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

à la découverte des secrets d’Artigues SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan jeudi 14 août 2025.

à la découverte des secrets d’Artigues

SAINTE MARIE DE CAMPAN Départ depuis Artigues Campan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-08-14 14:00:00

fin : 2025-08-14 16:00:00

Date(s) :

2025-08-14

Lors de cette visite exceptionnelle de deux heures, plongez dans l’histoire particulière et méconnue du site d’Artigues !

Départ depuis Artigues, les jeudis 31 juillet, 07 et 14 août, de 14h à 16h.

Visite gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles.

Pour plus d’informations et réservation, contactez le CPIE Bigorre Pyrénées par téléphone ou mail.

SAINTE MARIE DE CAMPAN Départ depuis Artigues Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

English :

During this exceptional two-hour tour, immerse yourself in the special and little-known history of the Artigues site!

Departure from Artigues, Thursdays, July 31, August 07 and 14, 2pm to 4pm.

Free tour subject to availability.

For further information and reservations, contact CPIE Bigorre Pyrénées by phone or e-mail.

German :

Tauchen Sie bei dieser außergewöhnlichen zweistündigen Führung in die besondere und unbekannte Geschichte der Stätte von Artigues ein!

Abfahrt von Artigues an den Donnerstagen 31. Juli, 07. und 14. August von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Kostenlose Besichtigung mit Reservierung, solange Plätze verfügbar sind.

Für weitere Informationen und Reservierungen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an das CPIE Bigorre Pyrénées.

Italiano :

Durante questa eccezionale visita di due ore, immergetevi nella storia particolare e poco conosciuta del sito di Artigues!

Partenza da Artigues, giovedì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 14.00 alle 16.00.

Visita gratuita, soggetta a disponibilità.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il CPIE Bigorre Pyrénées per telefono o e-mail.

Espanol :

Durante esta excepcional visita de dos horas, sumérjase en la historia especial y poco conocida del yacimiento de Artigues

Salida de Artigues, los jueves 31 de julio, 07 y 14 de agosto, de 14:00 a 16:00 horas.

Visita gratuita sujeta a disponibilidad.

Para más información y reservas, póngase en contacto con el CPIE Bigorre Pyrénées por teléfono o correo electrónico.

