A la découverte des secrets des arbres RDV Parking AquaPiriac Piriac-sur-Mer jeudi 21 août 2025.

RDV Parking AquaPiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-08-21 14:00:00

fin : 2025-08-21 15:30:00

2025-08-21

Chênes, érables, châtaigniers… Les arbres ont beaucoup de choses à nous apprendre ! Lors de cette sortie, partez à la découverte des arbres et de leurs secrets, apprenez à reconnaître les espèces de nos régions et découvrez en quoi ils sont nos meilleurs alliés pour aujourd'hui et pour demain.

Public familial Sortie pédestre

Réservation auyprès de la CPIE.

