À la découverte des secrets des forêts et de leur gestion Herbignac

À la découverte des secrets des forêts et de leur gestion Herbignac samedi 18 octobre 2025.

À la découverte des secrets des forêts et de leur gestion

Communiqué à l’inscription Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Production de bois, habitat d’animaux, lieu de promenade… Les rôles de la forêt sont nombreux ! Profitez du week end champignon organisé sur Saint-Molf pour découvrir le bois Pierrot et les coulisses de sa gestion par la commune, au travers d’un temps ludique et interactif.

Prévoir des chaussures de marche ou des bottes (risque de chemin humide). .

Communiqué à l’inscription Herbignac 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement À la découverte des secrets des forêts et de leur gestion Herbignac a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44