À la découverte des secrets du centre historique ! – Journées Européennes du Patrimoine Office de Tourisme d’Istres Istres

Informations pratiques

Istres

À la découverte des secrets du centre historique ! – Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 12h. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez avec Rémi à la découverte du centre historique d’Istres lors d’une visite commentée exceptionnelle, avec l’accès à des lieux habituellement inaccessibles.

Exceptionnellement cette année, à l’occasion du 40e anniversaire de l’association des Habitants du Vieil Istres, cette visite vous ouvrira les portes de lieux habituellement inaccessibles.



Les participants pourront ainsi pousser la porte de certaines maisons anciennes et en découvrir les intérieurs, témoins de l’histoire et de la vie du quartier.



Une occasion privilégiée de découvrir le centre historique autrement et d’accéder à des lieux rarement ouverts au public. .

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

%C0 To celebrate theEuropean Heritage Days, join Rémy on a journey to discover the historic center of Istres during a special guided tour, with access to places that are usually off-limits.

L’événement À la découverte des secrets du centre historique ! – Journées Européennes du Patrimoine Istres a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme d’Istres