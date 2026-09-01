A la découverte des semences paysannes Salle Raoul Désormeaux Ayron

Informations pratiques

Ayron

A la découverte des semences paysannes

Salle Raoul Désormeaux Rue du Docteur Desormeaux Ayron Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

À la découverte des semences paysannes propose deux jours autour de l’agriculture, de la biodiversité et des savoir-faire paysans. Au programme ciné-débat, animations autour des graines et des plantes, ateliers, marché de producteurs locaux, balade biodiversité, restauration locale et concert folk

Un événement consacré à la biodiversité, aux pratiques agricoles et aux semences. Au programme animations autour des graines et des plantes, dégustation à l’aveugle, ensachage, ateliers autour du blé, du maïs, du potiron et des potagers, jeux pour les familles, découverte de la biodiversité et présentation de plantes sauvages. Des associations proposent également différents ateliers autour de la biodiversité, de l’agriculture urbaine, des céréales et plantes sauvages comestibles, du low-tech ou encore de la lacto-fermentation.

L’événement propose également un marché de producteurs locaux, une balade biodiversité, de la restauration de saison et locale ainsi qu’un concert de musique folk country. Une soirée ciné-débat est également organisée autour de deux projections consacrées au monde paysan. .

Salle Raoul Désormeaux Rue du Docteur Desormeaux Ayron 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 23 93 66

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English : A la découverte des semences paysannes

Discovering Heirloom Seeds offers two days of activities centered on agriculture, biodiversity, and traditional farming practices. On the program: film screenings followed by discussions, activities centered on seeds and plants, workshops, a local farmers’ market, a biodiversity walk, local cuisine, and a folk concert

L’événement A la découverte des semences paysannes Ayron a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Haut-Poitou