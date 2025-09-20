À la découverte des sols urbains Maison des Murs à pêches Montreuil

À la découverte des sols urbains Maison des Murs à pêches Montreuil samedi 20 septembre 2025.

À la découverte des sols urbains Samedi 20 septembre, 14h00 Maison des Murs à pêches Seine-Saint-Denis

Renseignements : pascale.taillat@montreuil.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Mieux connaître le sol pour mieux le préserver !

Pour la troisième année consécutive, la ville vous propose des animations pour découvrir les sols urbains. Plusieurs ateliers seront animés par les équipes du Cerema, SecurAgri et le service environnement de la ville.

Atelier faites analyser la terre de votre jardin

Les jardiniers (associations, habitants) auront l’opportunité de faire analyser des prélèvements de sol de leur jardin. Pour cela, ils prélèveront eux-mêmes les échantillons de sol selon un protocole simple élaboré par le Cerema. Ces échantillons seront analysés sur place dans les limites de capacité des équipements du Cerema.

Le service environnement de la Ville sera présent également et présentera avec son partenaire SecurAgri, la démarche développée dans 11 parcelles des Murs-à-Pêches pour maintenir et développer l’agriculture urbaine en contexte de sols pollués.

Maison des Murs à pêches 89 rue Pierre-de-Montreuil 93100 Montreuil Montreuil 93100 Ruffins – Théophile-Sueur Seine-Saint-Denis Île-de-France Partez à la découverte de ce site horticole exceptionnel composé de jardins cultivés et de parcelles boisées. Patrimoine identitaire de la ville de Montreuil et territoire d’exception à l’échelle métropolitaine, les 34 hectares des Murs à pêches représentent aussi un espace naturel de biodiversité et un haut lieu de la culture montreuilloise.

Ateliers éducatifs

Hervé Boutet